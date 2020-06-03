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Aktüel

Malezya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 12:59:45 -
Malezya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 bine yaklaştı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin hafifletilerek günlük hayatın normale dönme süreci öncesinde Kovid-19 vaka sayısı 8 bine yaklaştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 93 artışla 7 bin 970'e yükseldiği ve şimdiye kadar 6 bin 531 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Açıklamada, son 12 gündür Kovid-19'dan kimsenin ölmediği ve yaşamını yitirenlerin sayısının 115'te kaldığını ifade edildi.

Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, 9 Haziran'da son bulacak kısmi sokağa çıkma yasağının uzatılıp uzatılmayacağına dair kararın en geç 6 Haziran'da alınacağını açıkladı.

Öte yandan Malezya'nın Kelantan ve Sabah eyalet yönetimleri, bu cuma gününden itibaren eyalet genelindeki bütün camilerde, 40 kişilik cemaatle sınırlı kalmak şartıyla cuma namazlarına müsaade edileceğini duyurdu.

Eyalet yönetimleri, namaza gelecek cemaatin abdestini evde alması ve namaz sırasında sosyal mesafe kurallarına azami uyulmasını istedi.

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