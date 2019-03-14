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Malezya'da idam cezası kararı! 11 katalog çıkarılacak

Malezya'da idam cezasını kaldırmaya yönelik yasa tasarısından vazgeçildiği, bunun yerine 11 katalog suç için idam cezasının zorunlu olmaktan çıkarılacağı bildirildi.

14 Mart 2019 Perşembe 13:49
Malezya'da idam cezası kararı! 11 katalog çıkarılacak

Malezya'da hükümet, ülkede ölüm cezasını kaldırmaya yönelik tasarıyı gündeme getirmekten vazgeçti.

Adalet Bakanı Yardımcısı Hanipa Maidin, parlamentoda yaptığı açıklamada, ölüm cezasını kaldırmaya yönelik yasa tasarısından vazgeçtiklerini, bunu yerine 11 katalog suç için idam cezasının zorunlu olmaktan çıkarılacağını belirtti.

Mahkemenin takdirine bırakılacak

Maidin, söz konusu suçlarda idam cezasına karar verilmesinin mahkemenin takdirine bırakılacağını ifade etti.

İdam cezasının tamamen kaldırılmasını savunan sivil toplum kuruluşları ise hükümetin kararına tepki gösterdi.

Karara tepkiler yağıyor

"Özgürlük İçin Avukatlar İttifakı" adlı kuruluş, idam cezasını tamamen kaldırmaya yönelik planlarını geçen yıl ekimde kamuoyuna açıklamasına karşın bu konuda adım atmayan hükümeti eleştirerek, durumu "ahlaki korkaklık" olarak niteledi.

"Ölüm Cezasına Karşı Koalisyon" adlı kuruluş da yaptığı açıklamada, mahkemelerin elinde idam cezasının nasıl uygulanması konusunda somut kurallar bulunmadığına dikkati çekerek, "Yargı sistemimizde ölüm cezası olduğu sürece masum birinin haksız yere hüküm giyip idam edilmeyeceğinin garantisi yok." ifadesini kullandı.

Kuruluşlar, hükümeti alınan kararı gözden geçirmeye de çağırdı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:49
  1. Malezya
  2. ölüm cezası
  3. idam cezası
  4. Özgürlük İçin Avukatlar İttifakı
  5. Ölüm Cezasına Karşı Koalisyon

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