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Aktüel Malezya’da geleneksel kahve kavurma yöntemi bu fabrikada yaşatılıyor
Aktüel

Malezya’da geleneksel kahve kavurma yöntemi bu fabrikada yaşatılıyor

Chuan Hoe Kahve Fabrikası işletmecisi Tan Loon Chuan: - "Kahvenin tadı ve aroması, en iyi odun ateşinde kavrulduğunda çıkar. Yıllardır bizden alışveriş yapan kahve tiryakisi müşterilerimiz ve bazı kafeler, aradaki farkı görüyor" - "Her gün dumanlar altında çalışıyor ve modern fabrikalardan daha çok efor sarf ediyoruz. Geleneksel yöntemin zor olduğunu biliyoruz ama bu sayede kahvelerimiz eşsiz bir tat kazanıyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:01:38 -
Malezya’da geleneksel kahve kavurma yöntemi bu fabrikada yaşatılıyor

KLANG (AA) - ÖMER FARUK YILDIZ - Malezya'nın Selangor eyaletindeki kahve fabrikası, ülkede geleneksel yöntemlerle kahve kavurmayı terk etmeyen sayılı mekanlardan biri olarak kalmasıyla biliniyor.

Klang kentinde yarım asırdan fazladır faaliyet gösteren Chuan Hoe Fabrikasında kahve çekirdekleri, modern kahve fabrikalarından farklı olarak odun ateşinde kavruluyor.

Aile şirketi olarak 1960'ta kurulan fabrikanın çalışanları, Malezya'da çok sayıda kahve fabrikasının seri üretim yapabilmek için elektrikli kavurucu kullanmasına rağmen geleneksel kavurma yönteminden vazgeçmek istemiyor.

Klang'ın çok kuytu bir yerinde bulunmasına rağmen gün içinde çok sayıda kahve tiryakisi, fabrikaya gelerek odun ateşinde kavrulmuş kahvelerden satın alıyor.

İnternet üzerinden kahve satışı yapan platformlar da bu fabrikada üretilen kahveleri favori ürün olarak tavsiye ediyor.

- "Kahvenin tadı en iyi odun ateşinde kavrulduğunda çıkar"

Fabrikanın işletmecisi ve mirasçısı 63 yaşındaki Tan Loon Chuan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kolombiya, Peru, Endonezya, Guatemala ve Yemen gibi ülkelerden kahve çekirdekleri sipariş ettiklerini, 17 çeşit kahve kavurduklarını söyledi.

Tan, geleneksel kahve kavurma yönteminde neden ısrarcı oldukları sorusuna, "Kahvenin tadı ve aroması, en iyi odun ateşinde kavrulduğunda çıkar. Yıllardır bizden alışveriş yapan kahve tiryakisi müşterilerimiz ve bazı kafeler, aradaki farkı görüyor." dedi.

Geleneksel kavurma yönteminde küçük detaylara çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Tan, "Kahve fırınının sıcaklığını çok iyi ayarlayıp ona göre odun atmak gerekiyor. Isı kontrolünü babamdan öğrenerek ustalaştım. Bu uzmanlığı çalışanlarıma aktararak geleneğimizi devam ettireceğim." ifadelerini kullandı.

- "Modern fabrikalardan daha çok efor sarf ediyoruz"

Tan, modern fabrikalara kıyasla günlük hasılatlarının çok az olduğunu ancak işlerini severek yaptıklarını vurgulayarak, "Her gün dumanlar altında çalışıyor ve modern fabrikalardan daha çok efor sarf ediyoruz. Makinelerimizin çoğu 60 senelik. Geleneksel yöntemin zor olduğunu biliyoruz ama bu sayede kahvelerimiz eşsiz bir tat kazanıyor." diye konuştu.

En çok satan kahvelerinin Malezya'nın geleneksel kahvesi "Kopi-O" olduğunu ifade eden Tan, "Kopi-O'nun yapılışı diğer kahvelere kıyasla farklı. Kahvenin çekirdeğini kavurduktan sonra tereyağıyla kızartıyor ve şekerle karıştırıyoruz. Daha sonra öğütüp paketliyoruz. Malezyalılar şekeri çok sevdikleri için bu kahveyi daha fazla tercih ediyor." dedi.

Tan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının işletmeleri etkilemesine rağmen kendilerinin gelir kaybı yaşamadıklarını vurgulayarak, kahve tiryakilerinin her zaman alışveriş için fabrikaya uğradığını kaydetti.

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