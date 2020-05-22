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Malezya Başbakanı Muhyiddin ev karantinasına girdi

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:00:17 -
Malezya Başbakanı Muhyiddin ev karantinasına girdi

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, ofisinde görüştüğü bir kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konması üzerine ev karantinasına girdi.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, 20 Mayıs Çarşamba günkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Muhyiddin ile baş başa görüşen bir kişinin Kovid-19'a yakalanması üzerine Muhyiddin'e test yapıldığı bildirildi.

Açıklamada Muhyiddin'in Kovid-19 testinin negatif çıktığı ancak bugünden itibaren 14 günlük ev karantinasına girme kararı aldığı belirtildi.

Başbakan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve karantina boyunca sosyal mesafe kurallarına riayet ederek görevini sürdüreceği kaydedildi.

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