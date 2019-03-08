0553 313 94 23

Malazgirt’ten Çanakkale’ye kahraman kadınlar

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından özel bir konser düzenlendi.

08 Mart 2019 Cuma 17:07
Malazgirt’ten Çanakkale’ye kahraman kadınlar

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından özel bir konser düzenlendi.


"Malazgirt’ten Çanakkale’ye Kahraman Kadınlarımız" isimli konserde Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Yudum, seslendirdiği eserlerle kadınlara unutulmaz bir gün yaşattı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezinde düzenlenen konsere; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ve kadınlar katıldı.


Konserden önce kısa bir konuşma yapan Karaaslan, Kadınlar Günü’nü kutladı. Ardından sahneye çıkan Yudum, Türk tarihine damga vuran bazı kadın kahramanların hikayesini türkülerle birlikte anlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:07
  1. konser
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Piyasaları alt üst etti! Petrol fiyatlarını düşüren satış yapıldı
    1. Piyasaları alt üst etti! Petrol..
    2. Türkiye Futbol Federasyonu Olağan..
    3. İsrail Gazze sınırında 5 Filistinliyi..
    4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,..
    5. Diriliş Ertuğrul'dan yeni bir rekor..
    6. "Somali güneş ve rüzgar enerjisinde..
    7. Kuzey Makedonya'da Suriye'deki tutuklu..
    8. Bakan Kurum proje hakkında konuştu:..
    9. FETÖ'nün Bayburt'taki darbe girişimi..
    10. GAÜN’de iş hayatında kadının gücü..
    11. Liglerde play-off maçları tarihleri..
    12. Galatasaraylı futbolcular, eşlerine..
    13. Başkan Öztürk 8 Mart Dünya Kadınlar..
    14. Kastamonu MHP İl Başkanlığı Pınarbaşı..
    15. Girişimci Kadınlar konferansı..
    16. Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Baysal..
    17. Kano’da 5 sporcu milli takım forması..
    18. Derede kaybolan Kader Buse'nin babası..
    19. Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdoğan..
    20. KPSS’siz personel alan kamu kurumları..
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem