  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malavi'de Kovid-19 vaka sayısı 100'ü geçti

Yeniakit Publisher
2020-05-27 13:45:09 -
Malavi'de Kovid-19 vaka sayısı 100'ü geçti

ABUJA (AA) - Afrika ülkesi Malavi'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 100'ü aştı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (Afrika CDC) son verilerine göre, Malavi'de vaka sayısı 101'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 3 bin 372 Kovid-19 testi yapılırken virüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de iyileşti.

Kıtada Eritre ve Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken Eritre, Lesotho, Namibya, Ruanda, Seyşeller ve Uganda da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı