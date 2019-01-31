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Malatyaspor 'Aboubakar' ile imzaladı!

Evkur Yeni Malatyaspor, Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın golcü oyuncusu Aboubakar Kamara ile sözleşme imzaladı.

31 Ocak 2019 Perşembe 18:58
Malatyaspor 'Aboubakar' ile imzaladı!

Evkur Yeni Malatyaspor, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın Fransız golcüsü Aboubakar Kamara'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig ekibi E. Y. Malatyaspor, İstanbul Güneşli'de bir otelde başkan Adil Gevrek ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı törende 23 yaşındaki santrfor ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adil Gevrek, Kamara'nın uzun süreden beri takip ettikleri bir oyuncu olduğunu belirterek, "Kamara, Evkur Yeni Malatyaspor'a hayırlı olsun. Birçok teklif almasına rağmen Evkur Yeni Malatyaspor'u tercih ettiği için Kamara'ya çok teşekkür ediyorum. Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kamara'nın Evkur Yeni Malatyaspor'a büyük katkı sağlayacağına ve renk katacağına inanıyorum. Çok önemli bir oyuncu. Biz ona, o da bize inanıyor. Kendisine çok ciddi teklifler vardı ama söz verdiği için bize imza attı. Kiralık sözleşme imzaladık. Kulübüyle yaptığımız anlaşmada 15 milyon Euro'luk satış opsiyonu da var. İnşallah iyi olur ve hedefimize ulaşırız. İyi bir takımımız vardı. Ayrılanlar oldu. Gelenlerin de katkı sağlayacağına inanıyoruz. Takımımız daha da güçlendi. İnşallah hep beraber hedefimize ulaşacağız " ifadelerini kullandı.

Kamara: Projeye inandığım için geldim

Evkur Yeni Malatyaspor'a imza atarak doğru bir tercih yaptığını dile getiren Kamara ise, "Evkur Yeni Malatyaspor'a, projesine inandığım için geldim. Beni birçok ekip istedi ama en çok istekli olan takım Evkur Yeni Malatyaspor'du. Benim de hedeflerim var. Önemli bir kulübe geldiğimi düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Taraftarın ismimi söylemesi beni mutlu etti"

Geçirdiği ameliyat sonrası narkozun etkisiyle adını sayıklayan Evkur Yeni Malatyaspor taraftarının videosunu gördüğünde çok etkilendiğini vurgulayan 23 yaşındaki futbolcu, "Taraftarın ameliyattan sonra ismimi söylemesi beni çok mutlu etti. Onunla telefondan görüşerek görevimi yaptım. Malatya'ya gelmemin çok doğru bir karar olduğunu hissettim" şeklinde konuştu.

Monaco, KV Kortrijk, Amines SC gibi takımlarda forma giyen ve en son İngiliz ekibi Fulham'da görev yapan Kamara, 1.77 boyunda ve 75 kilo. Bu sezon Fulham'la ligde 13 maça çıkan Fransız oyuncu, 3 kez fileleri havalandırdı.

Öte yandan sarı-siyahlı takım, Fransa İkinci Futbol Ligi takımlarından Le Havre'nin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Şeref Can Büyük ile de 1 yılı

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 18:58
  1. İstanbul
  2. Yeni Malatyaspor
  3. Aboubakar Kamara
  4. Aboubakar Kamara Malatyaspor

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