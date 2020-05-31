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Malatya’nın il oluşunun 100. Yılı kutlamalarına korona engeli

Tarihi sekiz bin yıl öncesine uzanan Malatya "31 Mayıs 1920"de il oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 11:00:36 -
Malatya’nın il oluşunun 100. Yılı kutlamalarına korona engeli

Tarihi sekiz bin yıl öncesine uzanan Malatya "31 Mayıs 1920"de il oldu. Malatya’nın il oluşunun 100. Yılı etkinlikleri, Covid-19 nedeniyle yapılamadı.


Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Malatya ile ilgili tarihi bir belge paylaşacağım. Tarihi sekiz bin yıl öncesine uzanan Malatya "31 Mayıs 1920"de il oldu. Malatya’nın il oluşunun 100. yılı. "Malatya’nın 100 yılı sempozyumu" yapmayı planlamıştık, fakat Korona virüs nedeniyle yapamadık” dedi.


Dünyada ilk medeniyetin kurulduğu yer olduğu Arslantepe Açık Hava Müzesi’nde yapılan kazılarda ortaya çıkan Malatya’nın tarihi sekiz bin yıl öncesine uzanıyor.


İnönü Üniversitesi’nde "Malatya’nın 100 yılı sempozyumu" önceden planlanmıştı ancak, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında sempozyum yapılamadı.

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