Malatya’da trafik kazası: 2 yaralı Malatya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Turgut Temelli Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; T.P. yönetiminde kent merkezi istikametinden Elazığ istikametine seyir halinde olan 44 FC 766 plakalı otomobil ile aynı yöne seyir halinde olan C.G. idaresindeki 44 LZ 729 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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