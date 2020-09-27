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Aktüel Malatya'da otomobilden gasbettikleri parayla Sivas'ta yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Malatya'da otomobilden gasbettikleri parayla Sivas'ta yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 09:46:12 -
Malatya'da otomobilden gasbettikleri parayla Sivas'ta yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'da, tapuya gitmek üzere yola çıkan bir kişinin otomobilinin camını kırarak ev satın almak için biriktirdiği parayı gasbettikleri iddiasıyla Sivas'ta yakalanan 5 şüpheli, tutuklandı.

Malatya'da ev almak için tapuya giden memur emeklisi N.M'nin otomobilinin camını kırarak, 125 bin lirayı gasbettikleri iddiasıyla Sivas'ta yakalanıp Malatya'ya getirilen 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, tutuklandı.

Basınla paylaşılan görüntülerle şüphelilerin mağduru tapu müdürlüğü önünden gittiği yere kadar takip etmesi, ardından park halindeki otomobilin camını kırarak parayı çalmaları yer alıyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 23 Eylül'de ev almak için tapuya giden memur emeklisi N.M'nin otomobilinin camını kırarak 125 bin lirasının çalınmasına ilişkin çalışma başlatmış, mağdurun biri sahte plakalı iki şüpheli iki araç tarafından takip edildiği, olayın ardından ise araçların Sivas'a kaçtıkları belirlenmişti.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan görüşme sonucu şüpheliler F.K, A.Y, İ.Y, S.C. ve G.K. çalınan paralardan 107 bin 240 lirayla yakalanarak Malatya'ya gönderilmişti.

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