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Aktüel Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 85 kişiye ceza
Aktüel

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 85 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-14 10:20:18 -
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 85 kişiye ceza

MALATYA (AA) - Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 85 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, maske takma kuralını ihlal eden 5 kişiye 4 bin 500 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 80 kişiye ise 72 bin lira ceza kesildi.

Ekipler, 329 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.


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