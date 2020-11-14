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Aktüel Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 63 kişiye ceza uygulandı
Aktüel

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 63 kişiye ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 13:10:27 -
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 63 kişiye ceza uygulandı

MALATYA (AA) - Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 63 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, pandemi ekipleri, market, kuaför ve berber, piknik alanı, pazar yeri, AVM, toplu taşıma, kahvehane, lokanta, spor merkezi, düğün salonu, hamam ve sauna, kasap pazarı, ticari taksi, işyeri, konaklama tesisi, taziye yeri, MAŞTİ ve tren garı ile cami ve açık alanları kontrol etti.

37 kişiye maske takmamaktan, 2 kişiye de sosyal mesafe ihlalinden, 18 kişiyeyse yasak alanda sigara içmekten ve 1 iş yerine kural ihlalinden ceza kesildi.

Kovid-19 temaslısı olmasından dolayı karantina kuralına uymadığı tespit edilen 5 vatandaşa cezai işlem uygulandı.

Kovid-19 testi pozitif olup karantina kuralına uymadığı tespit edilen 1 kişiyse yurda yerleştirildi.

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