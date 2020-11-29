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Aktüel Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 45 kişiye ceza
Aktüel

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 45 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-11-29 12:26:27 -
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 45 kişiye ceza

MALATYA (AA) - Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket eden 45 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik son 24 saatte gerçekleştirilen denetimler kapsamında 45 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ekipler, ayrıca denetledikleri 520 iş yerinden biriyle ilgili pandemi tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle işlem yaptı.



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