Malatya'da izinsiz kazı! Yakalandılar
Malatya'da jandarma, izinsiz kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Malatya'da jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü enseledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yazıhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında, Erecek Mahallesi'nde 1. derece arkeolojik sit alanı yakınında şüpheli araç saptandı.
Jandarma, bölgedeki kontrollerinde, 3 şüpheliyi izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Ekipler, burada kullanılan 24 muhtelif kazı malzemesine el koydu.