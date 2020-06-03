  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malatya’da gölette erkek cesedi bulundu

Malatya’da sabah sporu yapan vatandaşlar tarafından Orduzu Pınarbaşı Göleti’nde bir erkek cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 09:28:44 -
Malatya’da gölette erkek cesedi bulundu

Malatya’da sabah sporu yapan vatandaşlar tarafından Orduzu Pınarbaşı Göleti’nde bir erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Orduzu Pınarbaşı’nda sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar göletin yüzeyinde bir ceset fark edince durumu hemen polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, cesedin sudan çıkarılması için çalışma başlattı. Malatya Büyükşehir Belediyesi dalgıçları tarafından sudan çıkarılan cesedin orta yaşlarda bir erkek şahsa ait olduğu ve uzun süredir suda kaldığı belirlendi.


Kimliği belirsiz ceset, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı