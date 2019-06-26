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Malatya'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Malatya'da FETÖ/PDY örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheli yakalandı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:12
Malatya'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterirken KHK ile kapatılan Malatya Aktif İş Adamları Derneği (MAKİAD) ile bazı dernek ve vakıflarla iltisaklı oldukları, Bank Asya'ya destek amaçlı para yatırdıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 18 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Aranan bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde başlatılan aramalar devam ediyor.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:12
  1. Malatya
  2. FETÖ operasyonları
  3. FETÖ'cü iş adamları
  4. Gözaltılar var
  5. Terörle Mücadele

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