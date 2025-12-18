  • İSTANBUL
Malatya'da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı!
Malatya’da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı!

Malatya’da minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazası endişe dolu anlara neden oldu. Meydana gelen kazada biri ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da, minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Merdivenler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan 34 CSY 949 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden 44 AED 762 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada N.D., F.Y. ile M.E.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren yaralılardan M.E.Y.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. 

