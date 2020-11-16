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Aktüel Malatya'da eski damadı tarafından silahla vurulan kişi öldü
Aktüel

Malatya'da eski damadı tarafından silahla vurulan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-16 12:04:07 -
Malatya'da eski damadı tarafından silahla vurulan kişi öldü

MALATYA (AA) - Malatya'da eski damadı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Salköprü Mahallesi Buhara Caddesi'ndeki otobüs durağı önünde bekleyen İ.H, husumetli olduğu iddia edilen eski damadı İ.E. tarafından tüfekle vuruldu.

Ağır yaralan İ.H, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İ.H'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Kaçmaya çalışırken suç aleti tüfekle yakalanan İ.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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