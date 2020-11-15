Malatya'da depremzedeler için inşa edilen konutlar yükseliyor

MALATYA (AA) - Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde evleri ağır hasar gören vatandaşlar için inşasına başlanan köy konutlarının bir kısmının yıl sonunda hak sahiplerine teslim edileceği bildirildi.

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, deprem sonrasında ilçedeki Gelincik Tepesi ve Eski Malatya Yatılı Bölge Ortaokulu yanında deprem konutları hızla yükselirken ilçeye bağlı köylerde de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bulutlu Mahallesi'nde 81 dönüm arazi üzerinde yapımı devam eden 26 tek katlı çelik konstrüksiyonlu köy evleri ve 8 ahır çalışmalarını yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yetkililerden bilgi aldı.

Bir dönümlük araziler üzerinde oluşturulan ve brüt 90 metrekare büyüklüğe sahip olan köy evlerinin yıl sonuna kadar teslim edileceğini belirten Başkan Güder, depremzede ailelerin yaralarını sarmak için hükümet ve yerel yönetimler olarak tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

Güder, vatandaşların kış ayını evlerinde geçirmeleri için hükümet ve yerel yönetimler olarak tüm imkanları seferber ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Depremin ilk anından itibaren gerek hükümet gerekse yerel yönetimler olarak her daim vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Şehir merkezlerinde yapılan konutların dışında köy tipi evlerin yapılması yönünde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları vardı. Yaşadığımız deprem sonrası ve fay hattı üzerinde bulunmamız hasebiyle çelik konstrüksiyondan yapılmış, ısı yalıtımının yanı sıra kullanım açısından normal evden hiçbir farkı olmayan evlerin, bu bölgelerde yapılmasının daha uygun olacağını ifade etmiştik. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda projeye başlamış olduk. Bulutlu Mahallesi'nde 26 köy tipi ev ve 8 ahır projemiz yapılıyor, inşallah yıl sonunda da vatandaşımıza teslim edilecek. Bu çalışmaları sürekli takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa karşılıyoruz. Muhtarlarımızın bazı talepleri var, onları da TOKİ'ye bildireceğiz."

Bulutlu Mahallesi Muhtarı Fazlı Özcan ise Başkan Güder'in her zaman yanlarında olduğunu belirterek, evlerinin yıl sonunda teslim edilerek sıkıntılarının çözüleceğini bildirdi.

Proje sorumlusu inşaat mühendisi Okan Yılmaz ise konutları aralık ayının sonunda bitirip TOKİ'ye teslimini yapacaklarını kaydetti.