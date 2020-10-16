  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı
Aktüel

Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 13:45:08 -
Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hekimhan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kaymakam Muhammed Öztaş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Yukarı Selimli Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarının tespit edildiği, bu vakaların mahallenin diğer sakinleriyle de temas kurduğunun tespit edildiği belirtildi.

Salgının yayılım hızının önüne geçmek, mahalle ve ilçede toplum sağlığını korumak amacıyla bugünden itibaren Yukarı Selimli Mahallesi'ne giriş çıkışlar, acil sağlık hizmetleri dışında durduruldu.

Mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanması uygun görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin doğal gaz keşfi sonrası ilk teklif İran'dan geldi!
Ekonomi

Türkiye'nin doğal gaz keşfi sonrası ilk teklif İran'dan geldi!

Karadeniz'de keşfedilen ve yukarı yönlü revize edilen doğal gaz, Türkiye'yi önemli bir konuma çıkardı. Enerji uzmanları, 2025 yılında sona e..
Kırıkkale'de ilginç olay! Pulluğa takıldı
Aktüel

Kırıkkale'de ilginç olay! Pulluğa takıldı

Kırıkkale'de tarla süren çiftçinin pulluğuna patlamamış tank mermisi takıldığı bildirildi.

Uyanış Büyük Selçuklu 4. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu 4. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Her Pazartesi TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu fragmanı yayınlandı! Uyanış: Büyük Selçuklu son böl..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay