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Aktüel Malatya'da belediyeye ait demir platformları çalan 4 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Malatya'da belediyeye ait demir platformları çalan 4 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 15:31:14 -
Malatya'da belediyeye ait demir platformları çalan 4 şüpheli tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesine ait demir platformları çalan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Şehit Fevzi Mahallesi'nde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına ait yaklaşık 20 bin lira değerinde demir platformların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, eşkalini belirledikleri 4 şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çalınan malzemeler bulunarak Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına teslim edildi.

Çalıntı malzemeleri satın alan kişiye de "suç eşyasını satın almaktan" adli işlem yapıldı.

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