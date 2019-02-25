Malatya'da aranan 43 şüpheli yakalandı Malatya'da Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada, hakkında yakalama kararı bulunan 43 kişi gözaltına alındı.

Malat'yada hakkında yakalama kararı bulunan 43 şüpheli gözaltına alındı.



Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 18-24 Şubat tarihleri arasında kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı. Araçların arandığı, şüpheli kişilerin ise kimlik kontrolünden geçirildiği denetimlerde, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 43 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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