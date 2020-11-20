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Aktüel Malatya'da 42 bin 179 kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi
Aktüel

Malatya'da 42 bin 179 kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-20 11:56:02 -
Malatya'da 42 bin 179 kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

MALATYA (AA) - Malatya'da 42 bin 179 gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gümrük kaçağı malzemelerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, şüpheli M.Ç. idaresindeki araçta yaptığı aramada, değişik markalarda 42 bin 179 kulaklık, şarj kablosu, batarya gibi gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarları ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.Ç'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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