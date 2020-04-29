  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malatya’da 2 PTT Şubesi hizmete açıldı

Malatya’da PTT’de yaşanan yoğunluk nedeniyle, Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olan 2 PTT Şubesi hizmete açıldı.

2020-04-29 12:29:03 -
Malatya’da 2 PTT Şubesi hizmete açıldı

Malatya’da PTT’de yaşanan yoğunluk nedeniyle, Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olan 2 PTT Şubesi hizmete açıldı.


Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz merkezinde bulunan PTT Merkez binasına yoğun talep nedeniyle işlem yapmak için sırada bekleyen vatandaşların uzun kuyruklar oluşturması nedeniyle, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak hizmete kapatılan Malatya PTT Merkez Müdürlüğü’ne bağlı Paşaköşkü PTT Şubesi ve Akpınar PTT Merkez Müdürlüğü’ne bağlı Yeşiltepe PTT Şubesi 28 Nisan 2020 tarihi itibariyle hizmet vermeye başlamıştır” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı