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Malatya tekvando takımı 1. Oldu

15-17 Mart tarihleri arasında Muş’ta yapılan Tekvando Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakalarında Malatya tekvando takımı birinci oldu.

21 Mart 2019 Perşembe 12:30
Malatya tekvando takımı 1. Oldu

15-17 Mart tarihleri arasında Muş’ta yapılan Tekvando Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakalarında Malatya tekvando takımı birinci oldu.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 15 - 17 Mart 2019 tarihleri arasında Muş ilinde yapılan Tekvando Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakalarında Malatya tekvando takımı başarı elde ederek birinci oldu.


Konu ile ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik veSpor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan“Tekvandocularımızın grup müsabakalarında hem kızlarda, hem de erkeklerde birinci olması oldukça gurur verici. Umarım 12 - 14 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak olan ANALİG Tekvando Yarı Final Müsabakalarından da dereceler ile dönerler. Sporcularımızı, antrenörümüzü ve sporcularımızın ailelerini tebrik eder, başarılarının devamını diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:30
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