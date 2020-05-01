Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sokak ile caddeler boş kaldı

MALATYA (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle 4 kent genelinde sokaklarda sessizlik hakim.

Malatya kent merkezindeki 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile Malatya-Elazığ kara yolu ve Yeşilçam, Recai Kutan, Kanalboyu, Atatürk, İnönü ve Fuzuli caddeleri boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde drone ile denetim gerçekleştirdi.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.

Kentin simgesi tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşıyor.

- Gaziantep

Gaziantep'te, kentin turistik yeri Gaziantep Kalesi civarı başta olmak üzere işlek cadde ve sokaklar boş kaldı.



Araç yoğunluğunun da azaldığı şehir merkezinde polis ekipleri uygulama yaptı.

- Kahramanmaraş



Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentin en işlek noktalarından Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ile Milli İrade, Demokrasi ve Atatürk meydanları başta olmak üzere kent genelinde cadde ve sokaklar ile tarihi Kapalı Çarşı'nın boş olduğu görüldü.

Kentte güvenlik güçleri de oluşturduğu kontrol noktalarında denetim yapıyor.