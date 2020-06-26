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Aktüel

Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-06-26 20:11:18 -
Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

MALATYA (AA) - Malatya merkezli 2 ildeki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik önceki gün Malatya ile Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 14 zanlının işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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