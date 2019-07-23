0553 313 94 23

Malatya heyeti AB’nin desteklediği spor projesinin Atina’daki toplantısına katıldı

Spor Bilimleri Fakültesinin koordinatör olduğu “Hippoterapi ve Hidroterapi Yöntemleri ile Engelli Bireylerin Topluma Entegrasyonunun Sağlanması” isimli AB proje toplantısı Türkiye, Hırvatistan, Polonya ve Portekizli ortakların katılımı ile 16-17 Temmuz 2019 tarihleri arasında Portekiz’in Lousada şehrinde gerçekleştirildi.

23 Temmuz 2019 Salı 10:42
Malatya heyeti AB’nin desteklediği spor projesinin Atina’daki toplantısına katıldı

Spor Bilimleri Fakültesinin koordinatör olduğu “Hippoterapi ve Hidroterapi Yöntemleri ile Engelli Bireylerin Topluma Entegrasyonunun Sağlanması” isimli AB proje toplantısı Türkiye, Hırvatistan, Polonya ve Portekizli ortakların katılımı ile 16-17 Temmuz 2019 tarihleri arasında Portekiz’in Lousada şehrinde gerçekleştirildi.


Türkiye’den İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin ortak olduğu “Mülteci Çocukların Spor Eğitimi İle Topluma Entegrasyonlarının Sağlanması (Hepa2rkids)” isimli projenin toplantısı ise 19-20 Temmuz 2019 tarihleri arasında Hırvatistan, Yunanistan, İtalya ve Türkiye’den ortakların katılımı ile Yunanistan’ın Atina şehrinde gerçekleştirildi.


Toplantılara İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini temsilen proje yöneticisi Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, proje araştırmacıları öğretim görevlisi Şakir Tüfekçi, araştırma görevlisi Yalın Aygün, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden İngilizce öğretmeni Birol Çağlayan ve beden eğitimi öğretmeni Ahmet Dalcı katıldı.


Proje yöneticisi Prof. Dr. Cemal Gündoğdu,proje toplantılarının çok başarılı ve verimli geçtiği ifade ederek, “Türkiye’den İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin ortak olduğu “Mülteci Çocukların Spor Eğitimi İle Topluma Entegrasyonlarının Sağlanması projesinin toplantısı Hırvatistan, Yunanistan, İtalya ve Türkiye’den ortakların katılımı ile Yunanistan’ın Atina şehrinde gerçekleştirdik. Çok başarılı ve verimli bir toplantı oldu” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:42
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivasspor’un Hollanda kampı başladı
    1. Sivasspor’un Hollanda kampı başladı
    2. Bağlar Belediyesinden dış mahallelerde..
    3. Avrupa borsaları
    4. Van'da 52 düzensiz göçmen yakalandı
    5. Dinçer: "İcra ve ihale ilanlarının..
    6. Türkiye ABD'ye baş kaldırdı
    7. Elmas, Cenk Tosun’un ardından adını..
    8. Memur emeklilerinin maaş farkları 25..
    9. Kanada’da heyelan mağduru somonlar..
    10. Türk Hava Kurumundan Kadir Bozkurt’a..
    11. Malatya heyeti AB’nin desteklediği..
    12. Casper’ın En Yeni “Akıllısı”: VIA E3
    13. TESK Başkanı Palandöken: "İndirim..
    14. Yalova'da silahlı kavga: 6 yaralı
    15. Başkan Kula: “Dünya birinciliği bizi..
    16. Vali Yazıcı’dan, Basın Bayramı mesajı
    17. Mevsimlik işçi çocuklarının drone ile..
    18. Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1..
    19. Türkiye’nin yerli kombisini yapan..
    20. Ford Otosan Genel Müdür..
    21. Samsun, büyükbaş hayvan sayısında..
    22. 17 yaşında 100 madalyası var
    23. Didim Şoförler Odası Başkanı’ndan..
    24. Koçtaş'da Chippin ile mobil ödeme..
    25. Singapur'da kaçak fil dişi ve pangolin..
    26. Beşiktaş, Avusturya yolcusu
    27. Sungurlu Belediyesinde yol mesaisi
    28. Tek amaçları var..
    29. Havalimanı işçilerini taşıyan midibüs..
    30. Maltepe’de misyon ve vizyonda yüzde..
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    İlk icraat fecaat! Skandallarla başladılar
    İlk icraat fecaat! Skandallarla başladılar