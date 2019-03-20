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Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı küme düştü

Türkiye Voleybol Erkekler 1.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:06
Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı küme düştü

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı aldığı başarısız sonuçlardan dolayı 2. lige düştü.


Başkanlığını Orhan Barman’ın yaptığı Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı, son oynadığı maçta sahasında Payas Belediyespor’u 3-0 mağlup etmesine rağmen matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti. Malatya’nın salon sporlarındaki tek temsilcisi olan voleybol takımının küme düşmesi voleybol camiasını da derinden sarstı. 2 sezondur bütçede yapılan kısıtlama nedeniyle transferde sağlam kadro kuramayan Malatya ekibi, geçen sezon son haftalarda kurtulduğu küme düşmek akıbetinden bu sene kurtulamadı.


Ligde 10 haftadır kazanamayan turuncu yeşilliler sahasında oynadığı son maçta galip gelmesine rağmen bir alt lige düştü. Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı ligin son haftasında Rize Fındıklıspor ile karşı karşıya gelecek.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:06
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