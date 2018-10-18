Makula dejeneresansı nedir?

Yaşa bağlı makula dejeneresansı her hastada farklı belirtiler gösterir. Bu yüzden ilk bakışta teşhisin yapılması zor olabilir, bir göz görüş sorunu yaşarken diğer göz yıllarca normal işlevine devam edebilir. Her iki göz de etkilendiğinde merkezi görme kaybı daha çabuk fark edilecektir. Makula düzgün çalışmadığında, görme alanımızın merkezinde bulanık veya karanlık fark ederiz. Bir sayfa üzerinde yazılı kelimelerin bulanıklaşması, düz çizgilerin bozulmuş gibi görünmesi veya görüş merkezinin ortasında siyah ya da beyaz bir nokta oluşması başlangıç belirtilerindendir.

Yaşlılık illeti

Ama artık sorun olmaktan çıktı protein takviyesi yapılarak yaşlıların görme kaybı engelleniyor.

Makula, türkçe deyişle “Sarınokta” göz küresinin arka duvarında bulunan ağ tabakanın (retina) merkezi bölgesine verilen isim.. Keskin ve renkli görmeyi, ışığa karşı kontrast hassasiyetini sağlayan çok önemli bir bölge.. Onun için sarınokta hastalıklarının ileri döneminde merkezi görme kaybı yüzünden, okuma-yazma güçlüğü, araba kullanırken ve televizyon seyrederken zorluk, tek başına evden dışarı çıkamama, bakarken kişilerin yüzlerinin seçilememesi, nesneleri gri tonda silüet halinde görme gibi yakınmalar ortaya çıkar.

Şimdi sarınokta hastalığında, göz içine iğne yoluyla protein enjekte edilerek görme kaybının ilerlemesi durdurulabiliyor.

KADINLAR DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

Sarınokta hastalıkları da toplumda özellikle 50 yaş üstü grupta fazladır. 75 yaş üstünde her 4-5 kişiden birisinde, 85 yaşında ise her iki kişiden birisinde oluyor.

Genellikle 60 yaş üzerindeki kişilerde, birinci derece akrabasında makula dejeneresansı olan her dört kişiden birinde bu hastalık ortaya çıkabildiği gibi, kadınlar aynı yaştaki erkeklerden daha yüksek oranda risk altındadır.

Ayrıca diabet, hipertansiyon, sigara kullanımı, ultraviyole ışığı, açık renkli göz, damar sertliği, kalp büyümesi, vitamin eksikliği gibi etkenler de risk grubuna girmektedir.

'Yaşa bağlı sarınokta hastalığının' ‘kuru' ve 'yaş' olmak üzere iki tipi vardır ve tedavileri farklıdır.

ISLAK TİP TEDAVİSİ

Eğer sarınokta hastalığı ıslak tip ise, klasik lazer, fotodinamik tedavi, veya göziçine anti-VEGF ilaç enjeksiyonu tedavisi var.

KURU TİP TEDAVİSİ

Kuru tip, sarınokta hastalarının yüzde 90'nını oluşturur. Kuru tip sarınokta hastalığında klasik lazer, fotodinamik tedavi ve göziçine ilaç enjeksiyonuyla tedavi yöntemleri uygulanmaz. Kuru tipin tedavisi doktor kontrolünde hastaya yüksek doz anti-oksidan (A, C, E vitaminleri ve çinko) verilerek yapılır.

‘Sarınokta’ testini buyrun kendiniz yapın

■ Yeterli ışık açık halde, okuma gözlüklerinizi takın ve kareli şekli kendinize 20-25 santim yakın tutun.

■ Tek gözünüzü kapatın.

■ Açık olan gözünüzle ortadaki noktaya düz bakın.

■ Noktaya bakarken etrafındaki tüm çizgilerin düz ya da bozulmuş, bulanık ya da karanlık olup olmadığını kontrol edin.

■ Aynı işlemi diğer gözünüzle tekrarlayın.

■ Testin bir bölümünün dalgalı, bulanık ya da karanlık görülmesi durumunda göz doktoruna gitmelisiniz..