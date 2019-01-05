Maketten ev almak tehlikeli



Ev sahibi olmak ve kira ödemeden yaşamak herkesin hayali, kimin değil ki.. Fakat acı tecrübeler, bu hayallerini gerçekleştirenlerin, birçok hayal kırıklığı yaşadığını da gösteriyor.

Ev sahibi olma hayali geçmişe göre şimdi daha kolay. Allah için söylemek gerekirse, hükümet TOKİ ile bütün ülkeyi şantiyeye çevirdi. Özel sektör bu yarışa heyecanla katıldı. Bir proje bitmeden öbürü başlıyor. Biri bitiyor, ardından bir başkasının anahtarları teslim ediliyor. İnanılmaz!..

Fakat ev alırken çok dikkatli olunması gerek..

Günümüzde inşaat kalitesi standartları her büyük firmanın dikkat etmesi ve uyması gereken bir takım malzeme ve işçilik kriterlerine bağlıdır. Satış fiyatlarını belirleyen en önemli unsur toprağın maliyeti olduğuna göre, toprağın bağlı olduğu bölgenin kalkınma kapasitesi de yatırımcının kararındaki en önemli unsurdur..

Topraktan girilen proje ve maketten konut almanın, imalat süresince oluşacak fiyat artışlarının alıcı lehine olması ve proje tamamlanana kadar yapılan yatırımın değer kazanması gibi avantajları olabilir. Keza maket/broşür/insert gibi pazarlama dokümanları konutun son durumu hakkında belirli bir noktaya kadar fikir verebilir, fakat firma her zaman proje tamamlanana kadar projeyi gerekli gördüğü durumlarda değiştirme/geliştirme hakkını saklı tutar. Ayrıca, teknik şartnamelerde yazan markalar genellikle 'muadili' sözüyle tamamlanır. Proje tamamlandığında, o mülkün satılmasındaki en önemli sebep olan sosyal tesis ve yeşil alanlar tamamlanmamış olabilir.

O halde maketten konut almanın büyük dezavantajları da var.



Bu gibi sorunların yaşanmaması için projeyi gerçekleştiren firmanın referansları ve finansal gücü mutlaka iyi araştırılmalı. Lâfazanlıklara, reklamlara, ağırlama gözboyamalarına aldanılmamalı..

Aaa ne güzel diye “örnek daireler”i gezerek ev almak sizi yanıltacaktır.

Örnek dairelerin yanında, inşaatın durumuna göre, şantiye sahasının da mutlaka gezilmesi gerekir. Örnek daireler özel seçilmiş mobilyalarla döşenir ve şayet bina imalatı ilerlemişse dairenin içi, işçiliğine son derece özenilerek, mümkün olduğu kadar kusursuz yapılır. Böylece siz alacağınız daireyi değil, bunun sadece bir benzerini görmüş olursunuz.



Karar vermeden önce pek çok projeyi gezmeli ve karşılaştırma yapmalısınız. Bilgiye ulaşmak artık çok kolay olduğundan, büyük firmaların web sayfalarında listelenen, birlikte çalıştıkları çözüm ortakları ve markaları karşılaştırmalısınız.

İnşaat firmasının ve çözüm ortaklarının sahip oldukları ulusal ve uluslararası kalite belgeleri ve imalatları ile ilgili verdikleri garanti süreleri dikkate alınmalı.

İşçilik kalitesinin anlaşılması için, duvarlardaki alçı ve boya düzgünlüğü, seramik derz aralıklarının eşit olup olmadığı, seramiklerin diş yapmış olup olmadığını kontrol etmelisiniz..

Özellikle doğrama kenarları, köşe bitişleri ve kesimlerin düzgünlüğü size işçilik kalitesi konusunda fikir verebilir.



Mobilya, kapı ve doğramaların teknik şartnamede belirtilen ürünlerin de aksesuar ve işçilik kontrolünü yapmalısınız. Ürünler her ne kadar doğru malzeme ile yapılmış olsa dahi, kullanılan aksesuar ve doğru montaj ürünün sağlıklı kullanılmasında önemlidir.

Finansman konusunda, firma bünyesinde taksit ve banka kredisi arasındaki maliyet farkı iyice gözden geçirilmeli ve hangi koşulların bütçeyle orantılı olarak fayda sağlayacağı hesaplanmalı.

Gözboyayan, insanı heveslendiren çok düşük peşinatlarla yapılan satışlardan sonra birkaç ay içinde yapılacak büyük ödemeleri göz ardı ederseniz, geceleri uyuyamaz hallere düşebilirsiniz.

İmalatı tamamlanmış ve satışı devam eden projelerde, projeyi yapan firmanın, satılmamış dairelerin aidatlarını ödeyip ödemediğini kontrol etmelisiniz. Yoksa yine bunalırsınız, çıkan nizalar sizi canınızdan bezdirir.

Bir kişinin bile hayatının zorlaşması, bütün aile bireylerini olumsuz etkiler. Onun için tüm aile fertleri yeni alınacak konutun yeri ile ilgili fikir birliği içinde olmasında yarar vardır.

Hali hazırda bölgeye yapılan ve daha sonra yapılacak yatırımların projeye katacağı değer göz önünde bulundurmalısınız.

Projede jeneratör olup olmadığı, peyzaj sulaması için hangi kaynağın kullanıldığı, şantiye elektriğinden ve suyundan, konut elektrik ve suyuna geçilip geçilmediğini, topraklama ve kaçak akım rölesi olup olmadığını iyi araştırmalısınız.

Madem maketten alıyorsunuz bari dikkat

İnşaatı yapan firmanın geçmişini ve referanslarını iyi araştırın, şirketin geçmişte yaptığı işlerin kalitesini, zamanında teslim edilip edilmediğini öğrenin. Çünki maket var ama henüz bina yok!

Söz konusu arsanın ya da inşaatın tapu kayıtlarını inceleyip, kayıtlarda konut alanı olup olmadığını tespit edin.

Belediyenin imar planında konut alanı olup olmadığını tespit edin.

İnşaatı yapan şirketin ya da kooperatifin sözleşmesini görün.

Projenin statik ve teknik şartnamesi inceleyin. Anlamıyorsanız, bir bilene inceletin.

Maket üzerinde de olsa evin ekspertizini yaptırın.

Konutun kaç metrekare olduğu, oda, salon ve benzeri bölümlerinin kaç adet olduğu; dairede kullanılacak malzemelerin çeşidi ve kalitesi, ortak alanların ve bu alanlardaki tesislerin neler olacağı, hangi ortak alanların kimler tarafından ne şekilde kullanılacağı da sözleşmede açıkça belirtilmeli..

Firma tarafından verilen garantiler ve süreler iyi irdelenmeli.

Sözleşmede söz konusu inşaata ve arsaya ilişkin ada pafta ve parsel numaraları, imar planıyla ilgili bilgiler, binanın kat sayısı, bağımsız bölüm sayısı, alınacak olan dairenin hangi daire ya da kaç numaralı daire olduğu gibi bilgiler mutlaka bulunmalı.

Dairenin peşin satış bedeli, taksitli satış bedeli, taksit sayısı ve faiz oranı sözleşmeye yazılmalı.

Sözleşme tarihi, dairenin teslim tarihi ve ortak alanlardaki sosyal tesislerin teslim tarihi sözleşmede ayrı ayrı belirtilmeli.

Satın alma aşamasında mutlaka noter onaylı bir sözleşme imzalayın.

3Firmanın satış sonrası hizmetler biriminin olup olmadığı araştırıp, bu hizmetleri yerine getiren firmaları tercih edin.