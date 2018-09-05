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Makarnayı makarna yapan sostur

Makarnanın şekline göre uygulamanız gereken sosları derledik...

05 Eylül 2018 Çarşamba 13:54
Makarnayı makarna yapan sostur

Makarnanın makarna olmasını sağlayan en büyük yardımcı kullanılan sostur. Farklı makarnalar için uygun olan soslar da farklılık gösterir. İşte size soslara göre makarna seçiminde birkaç ipucu...

Spagetti: Spagetti gibi uzun ve yuvarlak makarnalarda, bu özellikleri yüzünden genellikle sıvıyağ ile yapılmış domatesli ve salçalı soslar kullanılır.

Erişte gibi yassı makarnalarda: Bu çeşitler için daha yoğun kıvamlı; mesela peynir, yumurta ve krema bazlı soslar tavsiye edilir.

Burgu ve ince uzun makarnalarda: Bu tip makarnaların sosun suyunu emme özelliği bulunur. Bu sebeple sulu ve sebzeli soslar bunlar için idealdir.

Mantı şekilli makarnalarda: Daha çok etli ve kıymalı soslarla birlikte kullanılır. Sosları iyi taşıdıkları için salatalarda da mükemmel sonuç verirler.

Kalem, boncuk şekilli makarnalarda: Bu çeşitler fırın makarnalar için uygundur. Salatada da kullanılabilir.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 13:54
  1. makarna
  2. makarna sosu

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