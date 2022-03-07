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Kadın - Aile Makarnadan su böreği tarifi nasıl yapılır? Makarnadan yalancı su böreği tarifi
Kadın - Aile

Makarnadan su böreği tarifi nasıl yapılır? Makarnadan yalancı su böreği tarifi

Su böreği hemen herkes tarafından sevilen tariflerimizdendir. Ancak orjinal su böreği yapımının zorluğu açısından çoğu zaman pek tercih edilmez. Şimdi sizlere evde kolay makarnadan su böreği yapmanın püf noktaları neler? İşte, sevdiklerinize kısa sürede hazırlayabileceğiniz makarnadan su böreği tarifi, malzemeleri ve yapılışı...

Yeniakit Publisher
2022-03-07 21:44:00 - 2022-03-07 22:12:59
Makarnadan su böreği tarifi nasıl yapılır? Makarnadan yalancı su böreği tarifi

Makarnadan su böreği tarifi

Makarnadan su böreği malzemeleri

  • 1 paket büyük boy kelebek makarna(haşlanmış)
  • 3 adet yufka
  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 2, 5 su bardağı süt
  • Tuz
  • 1 büyük kase peynir ve maydanoz karışımı

Üzeri için;

  • 1 su bardağı süt
  • 1 adet yumurta

Makarnadan su böreği tarifi

Karıştırma kabımıza 3 adet yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 2, 5 su bardağı süt ve tuzunu ilave edip karıştıralım.

İç harcı için,1 büyük kase peynirli maydanozlu harcımızı da ekleyip tekrar karıştıralım. Daha sonra haşlanmış 1 paket kelebek makarnamızıda ilave edip karıştıralım. Yağlı kağıt serili fırın tepsimize 3 adet yufkamız dan birinci yufkamızı kenarlarından taşacak şekilde yerleştirelim. Üzerine hazırladığımız iç harcımızdan yarısını dökerek yayalım. Üzerine tekrar ikinci yufkayı yerleştirelim. Kalan iç harcımızın hepsini döküp yayalım. Son olarak kalan üçüncü yufkamızı da serip taşan kısımları da katlayalım. Üzeri için 1 su bardağı süt ve 1 adet yumurta ile hazırladığımız harcımızı yayalım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarıncaya kadar pişirelim.

Afiyet olsun.

 

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