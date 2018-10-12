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Makarna yemek kilo vermenize nasıl yardımcı olabilir?

Instagram’da ünlülerin makarna tabağıyla beraber çektikleri özçekim fotoğraflarındaki ayrıntılara dikkat etmişseniz, tüm bu karbonhidratları tüketirken hala nasıl çok ince kalmayı başarabildikleri paradoksunu çözmüş olabilirsiniz.

12 Ekim 2018 Cuma 22:41
Makarna yemek kilo vermenize nasıl yardımcı olabilir?

Hepimiz, makarnaların bir diyette kaçınmanız gereken bir öğün olduğuna inanmaya yönlendirilirken, yeni bir çalışma, düşük glisemik indeks (GI) diyetinin bir parçası olarak makarna yemenin aslında kilo vermenize yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

Yüksek glisemik indeksi olan yiyecekler kan şekerinizin yükselmesine neden olur. Amerikan Diyabet Derneği'ne göre, yüksek bir GI'ye sahip olan ürünler, beyaz ekmek, simit, hazır yulaf ezmesi, beyaz pirinç, patlamış mısır ve kraker gibi işlenmiş veya rafine edilmiş karbonhidratlarla dolu ürünlerdir. (Ancak, şaşırtıcı bir şekilde, kavun ve ananas da listede). Düşük GI gıdalar, tam buğday / tam buğday ekmek, yulaf ezmesi, arpa, bulgur, tatlı patates, mısır, mercimek, baklagiller, nişastalı sebzeler, çoğu meyve ve (en sonunda) makarnayı içerir.

Kanada Toronto Üniversitesi'nden Laura Chiavaroli tarafından yürütülen ve geçen hafta BMJ Open'da yayınlanan çalışma, makarnanın kilo kaybı üzerindeki etkisi ile ilgili olarak 3248 yetişkinle ilgili 32 çalışmayı gözden geçirdi. 12 hafta boyunca yapılan araştırma sonucuna göre, makarna yiyen kişilerin yüksek glisemik indeksli yiyecekleri yiyen insanlara oranla haftada 1 buçuk kilo daha fazla kilo kaybettiği sonucuna varıldı. 12 hafta boyunca yürütülen diğer benzer bir çalışmada da benzer sonuçlara ulaşıldı.

Yani, bu düzgün bir fiziğe sahip olmak isteyen bazılarımız için tepeleme doldurulmuş tabaklar dolusu makarna anlamına mı geliyor? Tam olarak değil.

Daha önce de belirtildiği gibi, sadece düşük GI ile diğer gıda ile beraber makarna yiyen insanların kilo verdiğinin görüldüğünü yazmıştık. Kahvaltıda bol susamlı simitiniz varsa, öğle yemeğinde biraz pilavı fazla kaçırmışsanız ve gazlı içecekler eşliğinde akşam yemeğinizin yanında makarna varsa, bel bölgenizin biraz genişlediğini görebilirsiniz.

Her zaman olduğu gibi, porsiyon kontrolüde ayrıca dikkat edilmesi gereken anahtar bir noktadır. ABDnin Cleveland şehrinde bu konuda araştırma yapan diğer bir klinikte sonuç olarak makarna severlere porsiyon başına sadece 1/2 bardak pişmiş makarna yemeyi tavsiye etmektedir.

Bu çalışma, popülerliği artarak yaygınlaşan Akdeniz diyetinin etkinliğini destekliyor ve Akdenizde yaşayan italyanların nasıl makarna yiyerekte sağlıklı kalınabildiklerinin gizemini açığa çıkarıyor gibi görünüyor.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 22:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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