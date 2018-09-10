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Makarna salatası nasıl yapılır?

Çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden olan makarna salatası nasıl yapılır?

10 Eylül 2018 Pazartesi 21:47
Makarna salatası nasıl yapılır?

MALZEMELER

Yarım paket burgu makarna (250 gram),

1 buçuk su bardağı konserve garnitür,

5 yemek kaşığı yoğurt,

2 yemek kaşığı mayonez,

MAKARNA SALATASI YAPILIŞI

Makarnalar tuzlu su içerisinde yumuşayıncaya kadar haşlanır.

Süzgeç içerisine alınıp süzülen makarnaların üzerine biraz soğuk su gezdirilip suyu iyice süzülür.

Haşlanıp suyu süzülen makarnalar derin bir kase içerisine alınır.

Konserve garnitürler yıkanıp suyu süzülür ve makarnaların üzerine eklenir.

Yoğurt ve mayonez ,bir kase içerisinde pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırılır.

Hazırlanan yoğurtlu mayonez karışımı makarnaların üzerine dökülür.

Üzerine biraz tuz atılıp güzelce harmanlanır ve hazırlanan makarna salatası servise sunulur.

Not: Makarna salatasının malzemelerini önceden hazırlayın, servisten önce karıştırın ve bekletmeden servis edin.

Bu tarif 7-8 kişilik servis içindir.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 21:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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