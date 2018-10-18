THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Majör depresyona dikkat!

Majör depresyon nedir? Belirtileri nelerdir?

18 Ekim 2018 Perşembe 23:06
Majör depresyona dikkat!

Majör depresyonu karakterize eden belirti kişinin herhangi bir şeyden tat alma yeteneğinin neredeyse tamamen kaybolmasıdır. Sıklıkla uyku ve iştah zorlukları ortaya çıkar. Konsantrasyon ciddi bir problem hâline gelebilir.

Birçok insan hayatlarının bir döneminde üzgün ve çaresiz hissedebilir. Ama majör depresyonda bu hislerin, depresif ruh hâlinin ve ilgi kaybının günün büyük kısmında (özellikle sabahları) görülmesi ve bunların da en az iki hafta boyunca devam etmesi gerekir.

Majör depresyonu oluşması için illa ki bir neden gerekmez. Birdenbire ya da yavaş yavaş meydana gelebilir. Güçsüz hissetme ya da hayatın gidişatında kontrolü elinde bulunduramama gibi nedenlere bir tepki olarak da oluşabilir.

BELİRTİLERİ

Majör depresyon şu belirtilerle teşhis edilir:

Neredeyse her gün bitkin hissetme ya da enerji kaybı.

Neredeyse her gün değersiz ya da suçlu hissetme

Konsantrasyonun bozulması ve kararsızlık

İnsomniya (uyuyamama) ya da hipersomniya (aşırı uyuma)

Neredeyse bütün aktivitelere ilginin kaybolması ya da bunlardan hiç zevk almama (anhedoni de denilen bu belirti diğer belirtilere göre majör depresyonu işaret etmede daha belirleyicidir)

Dinlenememe ya da yavaş hareket etme, yavaş düşünme

Ölüm ve intihar düşüncelerinin sürekli gelmesi

Ciddi oranda kilo kaybı veya kilo alma (toplam vücut kitlesinin %5’i kadar)

KRONİK DEPRESYONUN MAJÖR DEPRESYONDAN FARKI NEDİR?

Bazı insanlar için normal, pozitif bir ruh hâlini bulmak büyük çaba gerektirir. Bazıları ise asla mutlu hissetmezler. Onlar için duygusal yapılarını suyun üstünde tutmak sürekli bir mücadeledir. Bu his bütün hayatları boyunca da sürebilir, uzun yıllar da. Kronik hâle gelmiş bu depresyona kronik depresyon ya da distimi denir.

Kronik depresyonun majör depresyondan ayıran özellik semptomların daha az yoğun olmasıdır. Kronik depresyona sahip insanlar hayatın böyle olduğunu düşünür. Bunun çözülebilir bir şey olduğunu düşünmezler. Eğer en az iki yıldır tutku, neşe, ilgiduymuyorsanız, kronik depresyon ihtimalini düşünün. Bununla yaşamak zorunda değilsiniz, tedavi edilebilir.

 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 23:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ ve Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına operasyon!
    1. Elazığ ve Diyarbakır'da uyuşturucu..
    2. Kardeşini silahla öldürüp kaçtı!
    3. Flaş iddia: ABD, Deyrizor'da sivilleri..
    4. Hamas'tan 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'..
    5. Pompeo: Erdoğan sonucunu açıklayacak
    6. İtalyan Büyükelçi Luigi Mattiolo:..
    7. Babasının yıllar önce sattığı..
    8. Kassam Tugayları'ndan videolu uyarı:..
    9. Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den..
    10. Klostrofobinin belirtileri nelerdir?..
    11. B12 vitamini yüksekliği ne gibi..
    12. Suç makinesi Budist rahibe verilen..
    13. Hafıza güçlendirmek için bazı tavsiyeler
    14. Bebek katillerinin propagandasını..
    15. Uykuda titreme neden kaynaklanır?
    16. Majör depresyona dikkat!
    17. Trump noktayı koydu: Kaşıkçı öldürüldü!
    18. Kanada'dan flaş karar! Hücre hapsi..
    19. ABD tehdit etti: Bir bedeli olacak!
    20. Volkan Demirel'den Ali Koç'a: O..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2018
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    Dikenli telle ağaca bağladıkları kadının karnını bıçakla keserek bebeğini çaldılar
    Dikenli telle ağaca bağladıkları kadının karnını bıçakla keserek bebeğini çaldılar