  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Manisa’nın Salihli ilçesinde uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

2020-04-27 12:23:32 -
Mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Manisa’nın Salihli ilçesinde uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Barış Mahallesinde yaşayan Yusuf Esen keçilerini Kurşunlu Piknik alanı mevkiine otlatmaya götürdü. Fakat keçilerden birisi uçurumda mahsur kaldı. Keçisini kendi imkanlarıyla ulaşamayan Esen, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, uçurumda mahsur kalan keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Halat yardımıyla uçuruma inen ekipler, mahsur kalan keçiyi uzun uğraşlar sonucu kurtarıp, sahibine teslim etti.


Esen, uçurumda mahsur kalan keçisini indiren itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı