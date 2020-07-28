Mahmud Efendi'nin sağlık durumu nasıl? Efendi Hazretleri hastaneden çıktı mı?
İsmailağa cemaati lideri Mahmud Efendi’nin sağlık durumuna ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Nakşibendi Tarikatının Halidiye kolunun İsmailağa cemaati Şeyhi Mahmud Efendi böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Mahmud Efendi’nin tedavisine yoğun bakımda sürdürülmekteydi. İsmailağa Cemaati mensupları Allah dostu olan Mahmud Efendi Hazretlerinin sağlık durumunu merak ediyor. İşte Mahmud Efendi’nin (Ustaosmanoğlu) sağlık durumuna ilişkin son dakika açıklaması.
İsmailağa cemaati şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun son durumu sosyal medya üzernden paylaşıldı. Mahmud Efendi’nin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu tarafından yapılan açıklamada, “Efendi Hazretlerimizin tedavisi normal serviste devam etmekte ve sıhhatleri her geçen gün daha iyiye gitmektedir. Tedavinin sağlıkla neticelenmesi için dua ve okumalarınızın devamını rica ediyoruz.”