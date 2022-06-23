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Aktüel Mahmud Efendi Hazretlerinin yerine kim geçecek? Efendi Hazretleri kendi yerine kimi tayin etti?
Aktüel

Mahmud Efendi Hazretlerinin yerine kim geçecek? Efendi Hazretleri kendi yerine kimi tayin etti?

Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunun İsmailağa cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu’nun (Efendi Hazretleri) 93 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Efendi Hazretlerinin cenazesi 24 Haziran Cuma günü Cuma namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak. Peki Mahmud Efendi Hazretlerinin yerine kim geçecek. Efendi Hazretlerinin yerine İsmailağa şeyhi ki olacak?

Yeniakit Publisher
2022-06-23 10:52:00 - 2022-06-23 10:53:07
Mahmud Efendi Hazretlerinin yerine kim geçecek? Efendi Hazretleri kendi yerine kimi tayin etti?

Geçtiğimiz günlerde yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı İsmailağa cemaati lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırılmıştı.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini torunu açıkladı. Torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah’a vasıl oldular" ifadelerini kullandı.

İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze bilgileri paylaşıldı. İsmailağa Camii'nin resmi hesabından paylaşılan bilgiye göre Ustaosmanoğlu'nun cenazesi 24 Haziran Cuma günü Cuma namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak. Mahmud Efendi hazretleri yerine vekil olarak Hasan Kılıç Hocaefendiyi tayin etmişti.

Mahmud Efendi hazretlerinin vekili Hasan Kılıç kimdir?
Mahmud Efendi hazretlerinin vekili Hasan Kılıç kimdir?

Biyografi

Mahmud Efendi hazretlerinin vekili Hasan Kılıç kimdir?

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Yorumlar

Hasan turmus

Mahmut efendi hz.Yuce Rabbim tahsiratini af eylesin yolu açık v mekanı Cennet olsun amin

Vahap Kalyoncu

Öncelikle Allah rahmet etsin yerine kim geçecek sorusuna gelince cubbeli postu kaptırmak istemeyecek ama zor olacak bekleyip göreceğiz.
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