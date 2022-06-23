Mahmud Efendi Hazretlerinin yerine kim geçecek? Efendi Hazretleri kendi yerine kimi tayin etti?
Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunun İsmailağa cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu’nun (Efendi Hazretleri) 93 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Efendi Hazretlerinin cenazesi 24 Haziran Cuma günü Cuma namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak. Peki Mahmud Efendi Hazretlerinin yerine kim geçecek. Efendi Hazretlerinin yerine İsmailağa şeyhi ki olacak?
Geçtiğimiz günlerde yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı İsmailağa cemaati lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırılmıştı.
Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini torunu açıkladı. Torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah’a vasıl oldular" ifadelerini kullandı.
İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze bilgileri paylaşıldı. İsmailağa Camii'nin resmi hesabından paylaşılan bilgiye göre Ustaosmanoğlu'nun cenazesi 24 Haziran Cuma günü Cuma namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak. Mahmud Efendi hazretleri yerine vekil olarak Hasan Kılıç Hocaefendiyi tayin etmişti.