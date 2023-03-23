Mahlep ve balı karıştırıp yemenin 5 süper faydası: 1 gramı bile anında etkili! Mahlepli kurabiye tarifi

Mis üzere kokusuyla hamur işlerini daha lezzetli kılan mahlep, sıhhate yararlarıyla da dikkat alımlı.

Arapça kökenli bir sözcük olan mahlep “tatlı kokulu” ya da “parfüm kralı” manasına geliyor.

Siyah ve beyaz olmak üzere iki tipi bulunan mahlebin beyaz olan çeşidi, sıhhat sorunlarının doğal ilacı sayılabilir.

Pek çok hastalığa deva olan bal ise B1, B2, B3, B5, B6 vitaminleri açısından epeyce varlıklı bir besin kaynağı.

Mahlep bilhassa bal ile karıştırılıp tüketildiğinde kemik ağrılarını dindirdiği biliniyor. İşte mahlep ve bal karışımının inanılmaz yararları…

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MAHLEP VE BAL KARIŞIMI YARARLARI

Mahlep, bal ile karıştırılarak tüketilmesi halinde üst teneffüs yolları sıkıntısını öksürük ile söker ve balgam halinde atılmasına yardımcı olur.

Kandaki şeker oranını düzenleyen tesirli besinlerden biri olan mahlep, şeker hastaları için hayli ülküdür. Birebir vakitte mahlep bedenin günlük muhtaçlığı olan enerjiyi de sağlar. Hafızaya iyi gelir.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayan mahlep, balla birlikte hastalıklara karşı müdafaada ziyadesiyle tesirlidir.

Bedendeki toksinleri biriktiren karaciğeri de temizlemede tesirli olan mahlep, idrar yolu ile tüm toksinleri atar.

Mahlep, içeriği büyük ölçüde magnezyum, potasyum ve kalsiyumdan oluşan bir bitkidir. Bu minerallerin kemik sıhhatimiz için çok kıymetli olduğu düşünüldüğünde, mahlebin tertipli kullanımı kemiklerin gelişimine yardımcı olur.

Bu kadar yararlı besinden tarif yapmaya ne dersiniz. İşte çok kolay bir tarif..

Faydaları saymakla bitmeyen mahlep herkesin hafızasında katıldığı hamur işlerine verdiği nefis kokuyla kazınmıştır. Bu tarifimizde kokusu ve lezzetiyle tadı damağınızda kalacak mahlepli tuzlu kurabiye nasıl yapılır? anlatıyoruz. İşte pratik mahlepli tuzlu kurabiye tarifi...

Malzemeler

1 paket margarin (Dilerseniz 250 gram kadar tereyağı da kullanabilirsiniz)

1 su bardağı sıvı yağ

2 yumurta (Beyazı ile sarısını ayırın. Beyazını içine katın sarısını üstüne sürün)

1 çorba kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

3 çorba kaşığı sirke

1 çorba kaşığı mahlep

1 paket kabartma tozu

5 - 6 su bardağı un

Üzeri için:

Susam ve çörek otu



YAPILIŞI

Yapılışı oldukça kolay olan mahlepli tuzlu kurabiyeyi yaparken hamurun kıvamını tutturmak en önemli şeydir. Margarinimizi oda ısısında yumuşattıktan sonra derince bir karıştırma kabı alalım. Un, kabartma tozu ve mahlep dışındaki bütün malzemeleri karıştırma kabının içinde güzelce karıştıralım. Tarifte 5 ya da 6 su bardağı un gerektiğini yazmıştık. Yumurtalarınızın boyuna ya da kullandığınız su bardağına göre hamurunuzun kıvamının bozulmaması adına ununuzu yavaş yavaş eklemeli ve eklerken de karıştırmaya devam etmelisiniz. Unla birlikte kabartma tozunu ve mahlebi de ekleyip yoğurmaya başlayabilirsiniz. Hamurunuz elinize yapışmayan bir kıvama gelene kadar un eklemeyi sürdürün ancak kulak memesinden sert bir hamur olmamasına da dikkat edin. Hamur hazır olduktan sonra fırını açıp, ısısını 180 dereceye ayarlayıp ısınmaya bırakın. Kurabiyelerinize istediğiniz şekli vermekte özgürsünüz.

Bütün hamura şekil verdikten sonra en başta ayırdığınız yumurta sarılarını bir fırça yardımıyla kurabiyelere sürüp üzerine susam ya da çörek otu serpin.

Az önce ısıttığınız 180 derecelik fırında 20 dakika pişirelim, kurabiyelerin üzeri kızarınca fırından alalım.

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