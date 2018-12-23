Mahkûmlardan geri dönüşüm kumbarası

Yeni Akit Ankara

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan hükümlüler, Türkiye’de ilk kez, geri dönüşüm malzemesinden geri dönüşüm kumbarası ürettiler. Sıfır Atık Projesi’ne destek veren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün talimatı ile, geri dönüşüm malzemesinden üretilen geri dönüşüm kumbaraları Ankara Batı Adliyesi’nde kullanılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ve Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedeflenen Sıfır Atık Projesi’ne Adalet Bakanlığı ile birlikte Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü İş Yurtları Kurumu Daire Başkanlığı da hükümlü ve tutukluların “özel üretim” geri dönüşüm kumbarasıyla destek verdi.