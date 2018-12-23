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Mahkûmlardan geri dönüşüm kumbarası

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan hükümlüler, Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm malzemesinden geri dönüşüm kumbarası ürettiler.

23 Aralık 2018 Pazar 09:22
Mahkûmlardan geri dönüşüm kumbarası

Yeni Akit  Ankara

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan hükümlüler, Türkiye’de ilk kez, geri dönüşüm malzemesinden geri dönüşüm kumbarası ürettiler. Sıfır Atık Projesi’ne destek veren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün talimatı ile, geri dönüşüm malzemesinden üretilen geri dönüşüm kumbaraları Ankara Batı Adliyesi’nde kullanılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ve Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedeflenen Sıfır Atık Projesi’ne Adalet Bakanlığı ile birlikte Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü İş Yurtları Kurumu Daire Başkanlığı da hükümlü ve tutukluların “özel üretim” geri dönüşüm kumbarasıyla destek verdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 09:22
  1. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu
  2. Sıfır Atık Projesi
  3. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  4. Ankara Batı Adliyesi
  5. geri dönüşüm
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. Emine Erdoğan
  8. Adalet Bakanlığı
  9. Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü İş Yurtları Kurumu Daire Başkanlığı

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