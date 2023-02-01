Mahkumlara elektrik faturası ve çocuk bezi yardımı

Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın talimatıyla üzerinde çalışılan yönetmelik değişikliğiyle hükümlü ve tutuklular ceza infaz kurumlarında bulundurabilecekleri giyim eşyası sayısı arttırıldı.

Elektrik faturasına indirim

Mevcut uygulamada hükümlü ve tutukluların aydınlatma, su ve ısınma giderleri Adalet Bakanlığı tarafından, bunların dışında kendi talepleri ile kullandıkları elektrikli eşyanın elektrik giderleri ise hükümlü ve tutuklular tarafından karşılanıyor. Yönetmelikte yapılan değişiklikle ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların ticarethane statüsünde elektrik faturası ödemesi uygulamasına son verilerek ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından mesken abonelikleri için belirlenen ücret tarifesinden faydalandırılmasına imkân sağlandı. Ceza infaz kurumlarında hassas gruplar içeresinde yer alan çocuk ve kadın hükümlülere pozitif ayrımcılık yapılarak tüm elektrik giderlerinin ceza infaz kurumu bütçesinden karşılanacağı düzenlendi.

Giyim eşyası sayısı arttırıldı

Yönetmelikte yapılan değişiklikle hükümlü ve tutukluların koğuşlarında bulundurabilecekleri azami kıyafet sayısı da arttırıldı. Yönetmelikte “Birer adet palto, manto ve mont, iki adet ceket veya ceket yerine kullanılabilen hırka, dört adet pantolon ve/veya etek, bayan için iki adet elbise, bir takım eşofman, dört adet gömlek, iki adet kazak, iki takım pijama, bir spor ayakkabısı, bir kışlık ayakkabı, bir iskarpin, üç adet tişört, iki adet kravat, bir adet kemer, gerektiği kadar iç çamaşırı, çorap, bir terlik, havlu ve bir bornoz ile” ibaresi “üç çift ayakkabı, bir çift terlik, bir adet kemer ve gerektiği kadar iç çamaşırı ve çorap ile aynı tür eşyadan 6 adedi geçmeyecek ve toplamda 30 parçayı aşmayacak şekilde; başörtüsü, fular, içlik, havlu, bornoz, palto, manto, mont, ceket, hırka, pantolon, etek, elbise, eşofman, gömlek, kazak, pijama, tişört, kravat,” şeklinde değiştirildi.

Koğuşa ortopedik yatak kanulabilecek

Yönetmelikte ayrıca sağlık ve annesinin yanında kalan çocuklar başlığıyla 12. Maddede değişiklik yapılarak hükümlü ve tutukluların sağlık hakları güçlendirildi.

Yaşam ve sağlık haklarının korunması kapsamında ceza infaz kurumlarında özel ihtiyaçlara sahip hükümlü ve tutukluların ihtiyaçları doğrultusunda baston, ortopedik yatak ve boyunluk, solunum ve işitme cihazları gibi koğuş, oda ve eklentilerinde bulundurulabileceği hekim raporuyla belgelendirilen medikal eşyaların bulundurulabileceği hususu düzenlenmiş olup bu kapsamda uygulamada yaşanabilecek sorunların giderilmesi amacıyla anılan maddede düzenleme yapıldı.

Çocuk bezi ücretsiz

Yapılan düzenleme kapsamında, anılan maddeye yeni fıkra ihdas edilerek annesinin yanında kalan çocuklar ile çocuk ve emziren annelere ihtiyaç duydukları gıda maddeleri, biberon, süt pompası, mama sandalyesi gibi yeme içmede kullanılan araç ve gereçler ile çocuğun gelişimi için gerekli olan çocuk bezi, beşik ve gelişimine katkı sağlayacak olan oyuncaklar ve eğitim-öğretim malzemelerinin kurum bütçesinden tedarik edilerek ilgili hükümlü ve tutukluya verileceği düzenlenmiş olup çocuklar için koruyucu ve destekleyici tedbirler alındı. Ayrıca, hükümlünün, hekim raporu doğrultusunda düzenli olarak kullanması gereken ilaçların kullanımının sevk ve nakil sırasında aksamaması konusunda gerekli tedbirler alınacak. Yönetmelikte hükümlü ve tutuklunun sevk ve nakli sırasındaki koşullar da düzenlendi.