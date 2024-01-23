  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk Devletleri'nden TOGG bombası

"Tarlamda petrol buldum, devlet elimizden alır mı?" diye sordu! Skandal ortaya çıktı

Geri çekilmeler süreci belirleyecek! Elinde altını olanlara öneri

İşte yeni Türkiye’nin özeti ama anlayana! Elite değil depremzedeye

Her gün ‘millet aç aç’ diye manşet atanlar utanır mı? Seyahat harcamalarında dev artış

Altından daha değerli! Türkiye'de üretilip 100 dolara satılıyor... Ülkeler Konya'da sıraya girdi

5 maddede uyanık kalmaya çalışın! Şirket cihazlarınız kaybolursa bunları yapın

Çocuk tezgâhtan muz çaldı! Manavın yaptıkları ise milyonları ağlattı.

İsrail kana doymuyor! Gazze'den acı haber geldi

Yeniden Refah Partisi'nden yeni ittifak çıkışı! AK Parti'den gelen teklifi 'Kabul etmedik' diyerek duyurdular
Gündem Mahkemeden karar! Faruk Özer davasında sıcak gelişme
Gündem

Mahkemeden karar! Faruk Özer davasında sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
2024-01-23 16:49:00 - 2024-01-23 16:54:20
Mahkemeden karar! Faruk Özer davasında sıcak gelişme

Kripto para borsası Thodex’e ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Faruk Fatih Özer hakkında 11 bin 462 yıla kadar hapis istenen iddianame gönderildiği mahkemece reddedildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın binlerce kişinin mağdur edildiği kripto para borsası Thodex’e ilişkin yürüttüğü ikinci soruşturma tamamlanmış, Faruk Fatih Özer’inde aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 120 sayfalık iddianame düzenlenmişti.

İddianamede Özer hakkında “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “Nitelikli dolandırıcılık” ve “Örgüt kurma ve yönetme” suçlarından 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İddianamede 572 mağdurun 94 Milyon TL dolandırıldığı ifade edilmişti.

Mahkemeden ret!

İddianame ilk dava dosyasıyla birleştirilmesi için gönderildiği 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Davanın karara bağlandığını ifade eden mahkeme, dosyanın istinaf aşamasında olduğunu, birleştirilmenin hukuken mümkün olmadığını ve hangi gerekçelerle ikinci kez yargılama yapılmasının istendiğinin iddianamede anlaşılamadığını kaydetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İddianame, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23