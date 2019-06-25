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Mahkemede skandal savunma: MİT ya da polis yapmış olabilir

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü üyelerine "ablalık" yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığın avukatı skandal bir savunma yaptı. Sanığın avukatı mahkemede "Sırf müvekkilimiz suçlansın diye polis ya da MİT bunları yapmış olabilir" diyerek FETÖ'cüyü savundu.

25 Haziran 2019 Salı 14:44
Mahkemede skandal savunma: MİT ya da polis yapmış olabilir

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine "ablalık" yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıkan sanık, kullanıcı adı kendi ismi ve doğum yılı, şifresi ise ev telefonunun son 7 hanesinden oluşan ByLock hesabını inkar etti.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Havva Y. (47) ile avukatı katıldı.

Suçlamaları reddederek tahliyesini talep eden sanık, "ByLock kullanıcı adı 'Havva72' imiş. Şifre de ev telefonumla aynı ama bunu ben kurmadım, kullanmadım. Eşim bu hattı kullanıyordu fakat onun da ByLock kullandığını düşünmüyorum." savunmasını yaptı.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Eşin ByLock üzerinden kadınlarla mı yazıştı; hem de senin adını kullanarak? Böyle mi diyorsun?" diye sordu.

Havva Y, konuyla alakalı hiçbir şey bilmediğini iddia ederek, "Suçsuzum, ByLock kullanmadım. Bana ait yazışmalar olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Sanığın avukatı ise "Dünyada bir sürü Havva var. Birçok 72 doğumlu Havva var. Şehirler arasında 7 hanelik ev telefonu numarası aynı olan yüzlerce abone var. Kaldı ki müvekkilimle ilgili ByLock yazışmaları iddiası dışında somut bir iddia yok. Dejavu olabilir. Sırf müvekkilimiz suçlansın diye polis ya da MİT bunları yapmış olabilir. Bunu bilmiyoruz. Tahliye ve beraat talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Örgüt üyelerini "flaş bellek saklanan cevşenler" ile ilgili uyardığı iddiası

Mahkeme başkanı, sanığa, "Kırıkkale'de işçilerle bir salonda bulundukları sırada FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in konuşmasını ekrandan izlediklerine ilişkin örgüt üyelerine ByLock'tan mesaj gönderip göndermediği" sorusunu da yöneltti. Havva Y, bu soruya da "Benimle alakası yok." yanıtını verdi.

Sanık, ByLock'tan, "Önemli listelerin cevşenlerin içinde flaş bellekte saklandıkları şeklinde bilgiler elde etmişler. Aramalarda cevşenlerin içine muhakkak bakıyorlarmış. Boyunlara takılanlar da dahil. Genel bir uyarı yapılmasında fayda var." telkininde bulunduğunu da inkar etti.

Mahkeme heyeti, Havva Y'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İddianamede, Havva Y'nin, ByLock yazışmalarında, gruptaki üyelere örgüt elebaşı Fetullah Gülen'den gelen mesajları yönlendirdiği öne sürülüyor.

Sanığın, FETÖ elebaşının, Hazreti Muhammed ile görüştüğü yalanını yaydığı belirtilen iddianamede, örgüt üyelerinden finansal taleplerde de bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, "Şüphelinin, telefon iletişim trafiği (HTS) kayıtlarının çözümlenmesi ve eşleştirilmesi sonucunda, haklarında yurt genelinde FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında işlem yapılan pek çok şahısla irtibatları bulunduğu tespit edilmiştir." bilgisine yer verildi.

Sanığın örgüt üyeleriyle paylaştığı, dini duyguları istismar içerikli mesajlardan birinde geçen ifadeler, iddianamede şöyle belirtildi:

"Kırıkkale'de işçi abilerle bir salondayız. Hocaefendi sohbet ediyor. Sinevizyonda yeşil bir listede Bank Asya'ya ve zor zamanlarda hizmetlere sahip çıkanların ismi var. 'İşte bunlar cennetlik liste.' diyor. Bir de kırmızı liste vardı. Bunlar da süreçten ayrılanlar. Hocaefendi bunların üzerine sohbet etti. Sohbetin sonunda 'Sorusu olan var mı?' diye sordu. Bir abimiz 'Süreç ne zaman bitecek?' diye sordu. Hocaefendi gülümsedi, 'Bu soruyu bekliyordum.' dedi. 'Bu sorunun cevabı, yan odada davanın sahibi var. O Hazreti Muhammed. Cevabı o versin.' dedi. Yan odadan Efendimizin sesi duyuldu. 'Dışarıdakiler içeridekilerle aynı seviyeye gelene kadar devam edecek.' dedi.

İddianamede Havva Y'nin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:44
  1. Kırıkkale
  2. Eskişehir
  3. FETÖ
  4. FETÖ'cü savunma

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