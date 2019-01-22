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Mahalleli tedirgin! Çuvallara koyup dereye atıyorlar

Ordu'da içleri hayvan atıklarıyla doldurulmuş çuvalların dereye atılması mahalle sakinlerini tedirgin ediyorç

22 Ocak 2019 Salı 15:26
Mahalleli tedirgin! Çuvallara koyup dereye atıyorlar

Ordu’nun Ulubey ilçesinde, küçükbaş hayvan atıklarının çuvallara konularak ırmağa atıldığı iddia edildi. Çuvalları gören mahalleliler, tedirgin olduklarını aktardı.

Olay, ilçeye bağlı Kıranyağmur Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle köpeklerinin hayvan artıkları taşıdığını vatandaşlar durumdan şüphelendi. Irmağın etrafında köpeklerin yoğunlaştığını fark eden mahalle sakinleri, ırmak içerisindeki çuvalları gördü. Tedirgin olan mahalleliler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, dereye kimliği belirsiz kişilerce atılan yaklaşık 15 çuvalın içerisinde küçükbaş hayvanlara ait sakatat ve atıkların olduğu tespit edildi. Belediye ekipleri, iş makineleri yardımıyla atıkları dereden çıkartarak, gerekli işlemleri yaptı.

"Hayvanlar çalıntı olabilir"

Mahalle sakinlerinden Necati Poyraz, bahçede çalıştıkları esnada köpeklerin çuvalları ırmaktan çektiklerini fark ettiklerini söyledi. Irmaktan diğer çuvalları gördükten sonra yetkililere bilgi verdiğini ifade eden Poyraz, yapılan incelemeler sonucu çuval içerisindekilerin sakatat olduğunun tespit edildiğini belirtti. Poyraz, “İş makinesi yardımıyla bunları toplayıp gömdüler. Bunu yapan insanlar çevreyi kirletmişler. Biz hayvanların çalıntı olabileceğini düşündük. Doğamızda bu tür olayların yapılmaması ve etrafın kirletilmemesi lazım” dedi.

"At ve eşek eti olabileceğini de düşündük"

Homak Şendere ise çevrenin bu şekilde kirletilmemesi gerektiğini ifade ederek, çuvalları görünce tedirgin olduklarını ifade etti. Hayvan atıklarını atarak çevreyi kirletenlerin bulunması gerektiğini vurgulayan Şendere, “Güzel bir alanımız var. Yazın herkes buraya piknik yapmaya geliyor. Bu şekilde insanlarımız doğayı kirletiyorlar. Bu atıklar gün geçtikçe etrafa yayılacak. Atılanların at ve eşek eti olabileceğini de düşündük, hırsızlık olabileceği aklımıza geldi. Bu yüzden yanına yaklaşamadık. İçini açıp bakmak istedik ama ne olduğunu bilemediğimiz için çekindik” şeklinde konuştu.

Çuvalları atanların bulunması için çalışma sürüyor.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 15:26
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