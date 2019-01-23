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Mahallede panik! Sokağa döküldüler

Ümraniye’de tamirden getirdiği araç 2 saat sonra yandı. Yangın yanındaki araca da sıçrayınca mahallede korku ve panik yaşandı. Binadaki vatandaşlar kendilerini dışarı atarken, 2 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 06:21
Mahallede panik! Sokağa döküldüler

Yangın, saat 19.00 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi 18 Mart Caddesi Nevruz Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, Hasan Erol’un tamirciden alıp evinin önünde park ettiği araçta 2 saat sonra yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan yine Hasan Erol’a ait olduğu öğrenilen kamyonete de sıçradı.

Mahalleli sokağa döküldü

Araçlardan çıkan alev ve yoğun duman bitişikteki binada korku ve paniğe neden oldu. Bina sakinleri, kendilerini dışarı atarak yangın yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Ümraniye ve Dudullu itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yanan 2 araç kullanılamaz hale geldi.

Araç sahibi Hasan Erol, Aracımı elektrikçiye götürdüm. Marş dinamosu arızalıydı. Aracımı yaptırdım, tekrar evin önüne garaja çektim. 2 saat sonra 2 aracım da yandı. Ne yapacağım bilmiyorum diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 06:21
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