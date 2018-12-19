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Mahalle sakinleri mezarlıkta toplanıp tepki gösterdi!

Bursa'da kırsal Çiçekli Mahallesinde yaşayan bir grup vatandaş, mahallenin mezarlığına kanalizasyon sularının aktığını iddia ederek tepki gösterdi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 19:11
Mahalle sakinleri mezarlıkta toplanıp tepki gösterdi!

Bursa'nın İznik ilçesinde kırsal Çiçekli Mahallesinde bir grup vatandaş, mezarlıkta toplanarak, mezarlık yakınından geçen kanalizasyonun borularının patladığını iddia etti. Mahalleli, patlak borulardan sızan pis suların mezarlığa aktığını iddia ederek, bu duruma tepki gösterdi.

 

Mahalle sakinlerinden İmam Muhammet Altaç da, "Yıllardan beridir bu sorun ile karşı karşıyayız. Daha dün bir vatandaşımızı resmen pis suyla nemlenmiş mezara defnettik, artık yeter" dedi. Muhtar Halil Gergin ise, "Çözüm aramak amacıyla başvurmadığımız merci kalmadı. Henüz bir gelişme olmadı. Şu anda mezarlar çökmeye başladı, acil yardım istiyoruz. 20 senedir aynı manzara" ifadelerini kullandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 19:11
  1. Bursa
  2. İznik
  3. Çiçekli Mahallesi
  4. mahalleli isyanda
  5. kanalizasyon mezarlığa akıyor
  6. mahalleli iftar

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