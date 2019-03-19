Mahalle maçları geri dönüyor
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'un 961 mahallesinde mahalle maçı ruhunu canlandıracak19 Mart 2019 Salı 17:44
İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Mahalleler Ligi kurulacağını açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre Yıldırım, İstanbul'daki 961 mahallenin futbol takımlarının katılacağı bir Mahalleler Ligi kurulacağını ifade etti.
Mahalle maçları ruhunu geri getirmek için gerçekleştirilmesi planlanan projede, öğrenci ve emeklilerden oluşan spor elçilerinin hakemlik yapacağı kaydedildi. Mahalle liglerinin şampiyonları amatör ve profesyonel liglere açılma imkanı bulacak.
Aynı zamanda mahallelerde komşuluk ilişkilerini geliştirerek İstanbulluluk şuurunu artırmanın da hedeflendiği projede, mahalle maçlarının kuralları geçerli olacak.
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