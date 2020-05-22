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Mahalle halkı “Korona virüs bitsin” diye 11 küçükbaş, 2 büyükbaş kurban kesti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi Muhtarlığı Korona virüs (Covid-19) salgınının bitmesi için sosyal medya aracılığıyla kampanya düzenleyerek 11 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvan kurban etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:18:12 -
Mahalle halkı “Korona virüs bitsin” diye 11 küçükbaş, 2 büyükbaş kurban kesti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi Muhtarlığı Korona virüs (Covid-19) salgınının bitmesi için sosyal medya aracılığıyla kampanya düzenleyerek 11 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvan kurban etti.


Seydi Resul Türbesi önünde kesilen kurban öncesi Şehitler Camii İmam Hatibi Mustafa Tosun tarafından dua edildi.


Mahalle Muhtarı Mehmet Özkan, Şehitler Mahallesi Muhtarlığı olarak her yıl Seydi Resul Türbesi için gerçekleştirdikleri gözleme hayrını bu yıl Korona virüsten kurtulmak amacıyla kurban kesim programına dönüştürdüklerini söyledi.


Özkan, ”Tüm dünyada etkili olan salgının başta ülkemizden ve tüm dünyadan kalkması için düzenlediğimiz kurban kesim organizasyonunda hayırsever halkımızın desteğiyle temin ettiğimiz 11 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvanı tekbirlerle, dualarla Seydi Resul Türbesi önünde kurban ettik. Allah kurbanlarımızı ve yapılan duaları kabul etsin. İnşallah bu Korana virüs belasından bir an önce tamamen kurtuluruz. Kestiğimiz kurbanların etlerini ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağız. Katkıda bulunan vatandaşlarımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.


Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, her yıl geleneksel olarak Seydi Resul Türbesi için yaptığımız gözleme hayrını Korona virüsten kurtulmak amacıyla kurban kesim organizasyonu olarak gerçekleştirmeye karar verdiklerini ifade ederek, “Şehitler Mahallesi Muhtarlığı ve belediyemiz öncülüğünde hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla 11 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvanı kurban ettik. Muhtarımıza, kurban kesiminde emeği geçenlere, hayırsever vatandaşlarımıza ve çevre yöre halkımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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