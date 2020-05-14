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Aktüel

Mahalle derneğinden ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

Karabük’ün Yenice ilçesinde ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler için 200 koli malzeme yardımı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 12:22:18 -
Mahalle derneğinden ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

Karabük’ün Yenice ilçesinde ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler için 200 koli malzeme yardımı yapıldı.


İlçeye bağlı Yortan Beldesi’nde Yusuf Yavaşçı başkanlığında kurulan Dere Mahalle Güzelleştirme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl da ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler yalnız bırakılmadı. Esnaf ve gönüllülerin yardımıyla toplanan 200 gıda kolisi çevre köylerde bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Dernek sözcüsü ve ikinci Başkanı Dursun Şık, okul dönemi ve bayram öncesi kırtasiye malzemesi ve giyim yardımı yaptıklarını belirterek, “Öte yandan bütçemize göre nakdi yardım da yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl yaklaşık 6 bin TL nakdi yardım gerçekleştirdik. Çalışmalarımıza devam ederek, ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmayacağız” dedi

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